Intervista – Philip Kotler | il padre del marketing moderno e Christian Sarkar spiegano

Leggi la notizia su domanipress

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) In un mondo sempre più attento e sensibile al tema della sostenibilità ambientale ai valori e all’equità, i consumatori e sopratutto i Millennial, troppo spesso insoddisfatti dalle risposte dei governi e da un economia in crisi, cercano, in maniera sempre più radicata, di scegliere nel quotidiano processo decisionale del mercato, le imprese che si distinguono dal punto di vista sociale ed ambientale. Ma cosa succede quando le aziende e i loro clienti non condividono gli stessi valori? In che modo le aziende possono allineare i loro valori a quelli dei clienti, dei dipendenti e della società in generale?, professore universitario presso la Northwestern University, massimo esponente mondiale del management, definito anche come ildel, capace da sempre di identificare e prevedere le tendenze del mondo della comunicazione eSakar ...

marketingjour : RT @DomaniPress: ?????#PhilipKotler il padre del #marketing moderno e @christiansarkar illustrano in un'#IntervistaEsclusiva mondiale su #Dom… - christiansarkar : RT @DomaniPress: ?????#PhilipKotler il padre del #marketing moderno e @christiansarkar illustrano in un'#IntervistaEsclusiva mondiale su #Dom… - aderenzis1 : Philip Hammond: “Ora la Ue venga a patti con Johnson. La Brexit è una realtà' -