Inter | Moratti ci crede | «Sì | lo scudetto è possibile» – VIDEO

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Le dichiarazioni dell’imprenditore ed ex presidente dell’Massimo, presente alla cena di Natale dei nerazzurri L’ex presidente dell’Massimovenuto a margine della cena societaria nerazzurra di Natale, ha espresso il suo parere sulla posizione in classifica del club. Ecco le sue considerazioni. «Primo posto previsto? No. Invece sono stati molto bravi. Mercato di gennaio? Io credo che la squadra ci sia già, poi capirà l’allenatore se è il caso di muoversi. Però a gennaio ne tornano diversi. Se si puòre allo? Come no». Leggi su Calcionews24.com

