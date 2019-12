Iniziata la missione di Cheops | super telescopio dal cuore italiano

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) E’lanello spazio di, ildal. Una spedizione con diversi obiettivi, tra cui la ricerca di pianeti abitabili. ROMA – E’lanello spazio di. Dopo il rinvio di martedì 17 dicembre 2019, ildalè ‘decollato’ all’interno del vettore Soyuz dalla base spaziale europea di Kourou nella guayana francese. Una spedizione con diversi obiettivi. Tra questi è presente anche la ricerca di pianeti abitabili. Si dovrà aspettare ancora qualche settimana per avere i primi risultati ma il personale competente è già al lavoro per raccogliere tutte le informazioni che questoè destinato a dare. Si tratta di un passaggio fondamentale per questi studi che ormai sono iniziati diversi mesi fa e dureranno ancora per molto tempo. Che cos’è ...

