Inizia l’avventura di Martone | “Avellino è l’università del calcio” VIDEO

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Avellino – E’ cominciata l’era targata IDC per l’Us Avellino 1912. Luigi Izzo e Nicola Circelli, insieme a dei soci che saranno svelati nelle prossime ore, avranno il compito di risollevare il club biancoverde. Tra le novità assolute c’è la figura del direttore generale Aniello. Un ritorno per il dirigente ex Casertana che nella sua carriera da calciatore ha indossato la maglia dell’Avellino. Era il lontano 2000 quando il neo diggì dei lupi fece il suo esordio contro l’Ascoli in campionato. Dopo tre anni di grande rilievo in Terra di Lavoro,riparte da Avellino, una piazza voluta, sognata e che ora è realtà. Il direttore generale dei lupi si è raccontato comodamente seduto in panchina al Partenio-Lombardi ai microfoni di Anteprima24. Dalla trattativa, alla squadra fino all’organizzazione ...

