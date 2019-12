Infarto e ictus dimezzati se si mangia il peperoncino

Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ilfa bene alla salute. Ormai lo sappiamo che dovremmo portarlo più spesso sulle nostre tavole. E un nuovo studio scientifico ci dà anche un buon motivo in più per aggiungerlo ai nostri piatti. Ildimezza il rischio di. Uno studio pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology, condotto dagli epidemiologi dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, l’Università dell’Insubria a Varese e il Cardiocentro Mediterraneo di Napoli, infatti, ha svelato che usare ilalmeno 4 volte a settimana può aiutarci a prevenire. La ricerca è stata condotta analizzando le abitudini alimentari di 22.811 abitanti del Molise: il loro stato di salute è stato monitorato per 8 anni in media. I risultati hanno evidenziato una correlazione tra l’uso del ...

Agenzia_Ansa : Usare il #peperoncino in cucina riduce il rischio di morte per #infarto e #ictus @AnsaSalute Ansa Salute… - Adnkronos : Il #peperoncino dimezza i rischi di morire di #infarto o ictus -