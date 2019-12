Incidente sul lavoro alle Fonderie Pisano | la nota del Comitato Salute e Vita

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Mentre i proprietari dellepreferiscono non rilasciare nessuna dichiarazione ufficiale sull’nel quale nella mattinata di oggi, in un piazzale all’aperto dello stabilimento, un operaio di 61 anni è stato gravemente ferito dall’investimento di un muletto guidato da un collega (LEGGI QUI), ilha voluto in un comunicato esprimere la solidarietà all’operaio vittima del gravissimoall’interno dellee la profonda preoccupazione per la mancanza di sicurezza in questo luogo di. ”Ci troviamo ancora una volta a fare i conti con uno stabilimento obsoleto, che ha profonde carenze in materia di norme relative alla sicurezza sul, come lo ha dimostrato ampiamente il processo che ha portato la proprietà alla condanna di patteggiamento nel 2015 ...

