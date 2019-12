Incendio a Bologna | morto nella sua abitazione il medico Renato Pasquali

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Un violentoè scoppiato questa mattina, intorno alle 9.30, al terzo piano di un palazzo in via Santo Stefano a. La vittima è unin pensione: si...

emergenzavvf : #18dicembre #Bologna 13:45, squadre di #vigilidelfuoco sono ancora impegnati per bonificare l’#incendio di questa m… - fattoquotidiano : Bologna, incendio in un palazzo del centro storico in via Santo Stefano: una persona morta - Agenzia_Ansa : Incendio in un palazzo a #Bologna, morta una persona Le fiamme nel cuore del centro storico #ANSA -