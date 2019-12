In Resident Evil 3 Remake il cast verrà ampliato | confermato il ritorno degli Hunter

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) In un nuovo episodio della serie giapponese Capcom TV, sono state poste diverse domande agli sviluppatori riguardo il prossimo titolo in via di sviluppo,.I padroni di casa hanno risposto ad alcune di queste domande, tra cui una riguardante ildi supporto nel gioco chedi molto nel. Per essere precisi, gli sviluppatori hanno specificatamente menzionato Dario, ovvero un personaggio nelle fasi iniziali del gioco che va fuori di testa chiudendosi all'interno del container.Inoltre durante la diretta è stata confermata la presenza, creature bipedi simili a rettili con grandi artigli e denti, che si riconoscono per i forti versi simili ad urla che emettono quando incontrano una preda. Ovviamente anche questi mostri verranno migliorati con la nuova grafica ed è possibile che in futuro potremo proprio averne un assaggio da qualche ...

