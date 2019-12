In ReAle di J-Ax c’è Enrico Ruggeri | tracklist e duetti del nuovo album

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Indi J-Ax c'è un duetto cone non sarà l'unico del disco. Ad annunciare il featuring con il collega italiano è lo stesso J-Ax attraverso un post sui social nel quale svela la presenza di una leggenda della musica italiana nel suo prossimo progetto discografico di inediti. “Il successo nel mondo della musica è solitamente misurato in dischi di platino, biglietti venduti e sostegno della critica. Per me il premio più grande è, invece, la possibilità di avere una leggenda della musica italiana che partecipa al mio disco. Grazieper aver collaborato a, il tuo aiuto è stato indispensabile", è il messaggio del rapper a proposito dell'uscita die dei contenuti ai quali ha lavorato negli scorsi mesi.verrà rilasciato il prossimo 24 gennaio. Al suo interno, in versione rimasterizzata, troveremo due pezzi già rilasciati: Ostia Lido, il tormentone ...

