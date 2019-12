In manette il sindaco di Villa San Giovanni Coinvolti i vertici della principale società

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Corruzione, turbativa d’asta, falso in atto pubblico, truffa aggravata e peculato. Sono le accuse contenute dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari eseguita dai Carabinieri di Reggio Calabria, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia reggina. Tra gli 11 destinatari del provvedimento (gli indagati sono complessivamente 17) c’è ildel Comune diSanSiclari (nella foto), oltre che Antonino Repaci e Calogero Fimiani, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegatodi navigazione Caronte & Tourist SpA. Secondo le accuse Repaci si sarebbe mosso anche sul vertice dell’amministrazione comunale diSan, individuando il suointerlocutore nelSiclari, al fine di assicurarsi l’affidamento di un’area ...

