In Italia 2 farmaci che migliorano la vita dei malati di Hiv

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Sono arrivate indue nuove opzioni terapeutiche per le persone con l'Hiv: doravirina e doravirina in combinazione a dose fissa con lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato, che consentiranno di migliorare la qualità didei pazienti, massimizzare aderenza e persistenza al trattamento. Lo ha reso noto MSDin una nota. "L'arrivo di una nuova arma terapeutica è una buona notizia sia per le persone Hiv positive che per la collettività - dice Andrea Antinori, direttore UOC Immunodeficienze Virali Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma - perché è vero che per l'Hiv abbiamo a disposizione numerosiprovenienti da diverse classi antiretrovirali ma molte volte a causa di diverse limitazioni (interazioni con altri, resistenze, problemi metabolici, ecc.) l'armamentario terapeutico non è così ampio". Quindi, secondo l'esperto, avere a ...

