Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Umbertoil "a vita" della, che continuera' ad annoverare "l'indipendenza della" come "finalita' del Movimento", sancita nell'articolo uno dello. E' quanto prevede ladelloche il congresso federale della 'vecchia'e' chiamato ad approvare sabato mattina a Milano. Ormai soppiantata dallaSalvini premier, in cuinon ha alcun incarico, lodel Movimento fondato dal senatur sara' sottoposto ad "adeguamenti", spiega, all'Agi, un componente della commissione che ha redatto il nuovo testo. "Nessuno vuole chiudere la: oltre al fatto che non si puo' chiudere", si spiega, con riferimento al debito con il Tribunale di Genova, in merito alla sentenza sull'inchiesta sulle irregolarita' nei rimborsi elettorali. "Il congresso di sabato serve solo a evitare le sovrapposizioni esistenti tra i due soggetti ...

ilfogliettone : In bozza statuto Lega Nord resta Padania e Bossi presidente - -