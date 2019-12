Imprenditori attrezzati ma poco coraggiosi Ecco qual è il deficit del nostro

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Giovedì scorso il professor Tito Boeri è intervenuto a PiazzaPulita su La7. E ha detto una cosa grossa: ha parlato della preparazione scadente che, attraverso test ed esami appositi, si riscontra fra i nostri ragazzi diplomati specie se provenienti dalle regioni del Sud. Non ho titoli specifici al riguardo ma ne sono rimasto molto colpito: anche le mie sensazioni vanno in quella direzione. Anzi, sento di poter direcosa in più a proposito della cultura che ho concretamente riscontrato nel variegatissimo mondo delle nostre imprese manifatturiere. Attenzione, lo dico subito chiaro e tondo: non è una questione di uncerebrale dei nostri. Oltre che depistante, un’argomentazione del genere sarebbe davvero ingiustamente offensiva. Vengo da una esperienza quarantennale divisa nettamente in due tronconi: nel primo – circa vent’anni – responsabilità manageriali nel ...

