IMPEACHMENT TRUMP | OGGI VOTO ALLA CAMERA Il tycoon | Nessuno intelligente ci

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), attesoil. Ilrimanda al mittente ogni accusa: "ci creda"

Agenzia_Ansa : Da New York a Boston migliaia in piazza per #impeachment di #Trump Sei ore di dibattito alla Camera prima del voto… - Adnkronos : #impeachment #Trump, il giorno del voto - repubblica : Usa, Trump: i sostenitori dell'impeachment nelle piazze alla vigilia del voto. E la protesta rimbalza sui social [a… -