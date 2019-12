Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) È il giorno delprocedura dial presidente americano Donald. Un appuntamento arrivato con la tensione di nuovo alta tra il magnate e la speaker Nancy Pelosi. The Donald ha infatti inviato una lettera in cui accusa lei e i Dem, in caso di autorizzazione a procedere, di “guerra aperta alle democrazia americana”, con la politica che gli risponde definendo “vergognosa” la sua missiva. L’aula si è riunita intorno alle 15 italiane (le 9 a Washington), anche se il dibattito, con una durata prevista di 6 ore, inizierà solo alle 16, con ildefinitivo programmato alle 22. L’approvazione della proposta disembra scontata, visti i numeri dell’aula: secondo il New York Times, sono 218 i parlamentari che voteranno a favore, 169 i contrari e due gli indecisi. Sarà il successivo ed eventuale passaggio al ...

RaiNews : Secondo le stime del New York Times, i democratici hanno 218 voti a favore mentre i contrari al momento sono 169 re… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi pomeriggio con @stegraziosi: tutto sull’impeachment e le accuse dei democratici con… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Impeachment, oggi il voto alla Camera sulla messa in stato d’accusa. Trump: “Colpo di Stato illegale. Pregate per me”… -