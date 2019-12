Il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere contro

Leggi la notizia su ilpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ildeidihal’autorizzazione aMatteo Salvini per il caso della nave Gregoretti. La notizia è stata data da Salvini stesso durante la trasmissione televisiva “Fuori dal coro” condotta da Mario Giordano. L’accusa

eziomauro : Catania, blocco nave Gregoretti: il Tribunale dei ministri chiede autorizzazione a procedere per Sa… - repubblica : Catania, blocco nave Gregoretti: il Tribunale dei ministri chiede autorizzazione a procedere per Salvini [aggiornam… - Corriere : Salvini, il tribunale dei ministri di Catania chiede l’autorizzazone a procedere per se... -