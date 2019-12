“Il suicidio nella metro di Roma è solo l’ultimo di una lunga serie | il lavoro di

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Soldatessa suicida a, l’ennesimo caso dell’allarmante fenomeno Caterina Glorioso, la soldatessa che la mattina di martedì 17 dicembre, alle 8.47, si è tolta la vita con un colpo di pistola al petto nel bagno della stazioneFlaminio, a, èl’ultimo dei casi ditra le forze dell’ordine. Nell’ultimo anno se ne contano 34. “La storia di Caterina è molto triste. Nelle caserme non c’è un appoggio psicologico, invece servirebbe vista la natura usurante e alienante di alcune mansioni molto dure neldi sorveglianza per esempio”, spiega ai microfoni di TPI il Vicequestore Filippo Bertolami – Dirigente del sindacato PNFD – Polizia nuova forza democratica. In un articolo del 19 settembre avevamo già denunciato gli allarmanti dati dei suicidi in divisa. Adesso se ora se ne parla di più, questo non è stato abbastanza per ...

