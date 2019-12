Il sindaco di Villa San Giovanni e i vertici della Caronte sono stati arrestati

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) IldiSanSiclari, è stato arrestato per corruzione insieme con Antonino Repaci e Calogero Fimiani, amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazionesocietà di traghettiche gestisce, tra l'altro, i collegamenti tra la Calabria e la Sicilia I trearreinsieme ad alte 8 persone in una vasta operazione dei Carabinieri, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, nell'ambito di un'inchiesta su corruzione, turbativa d'asta, falso in atto pubblico, truffa aggravata e peculato e, per una persona solamente, anche concorso esterno in associazione mafiosa. IlSiclari, ora agli arresti domiciliari, è stato raggiunto ieri sera dai Carabinieri che hanno fatto irruzione in Comune durante un incontro chiedendo al primo cittadino di seguirlo in caserma. Dalle ...

