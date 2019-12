Il signore degli Anelli | Morfydd Clark sarà la giovane Galadriel nella serie Amazon?

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ildi His Dark Material nel cast dellaPrime Video. Interpreterà la? Le notizie sul cast dellatratta dai libri de Ildi J.R.R. Tolkien, continuano ad arrivare senza la conferma diPrime Video. Secondo Deadline, l’attrice, sarebbe stata scelta per interpretare un ruolo che già conosciamoattualmente in fase di pre-produzione. AmbientataTerra di Mezzo, laesplorerà nuove storie che saranno precedenti al primo libro “La compagnia dell’Anello”. Il cast, che ancora non è stato confermato da, sarebbe composto da Markella Kavenagh, Ema Horvath e Joseph Mawle.(His Dark Materials) interpreterà il personaggio dida, il personaggio interpretato da Cate Blanchett nei film di Peter Jackson: Il ...

dituttounpop : E' tutto ancora da confermare, ma pare che Morfydd Clark sia stata scelta per interpretare #Galadriel (Cate Blanche… - DarkPhoenixxxx : RT @Gre__r: - Il Signore mi ha ordinato di distruggere ogni cosa... nessuno ricorderà mai i tuoi giardini, i nomi di Leonardo da Vinci, di… -