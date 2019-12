Il settimo figlio | il film | trama | cast e streaming

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il, ilIlè unfantastico diretto da Sergej Vladimirovič Bodrov. Uscito nelle sale nel 2014, ilè una trasposizione del romanzo L’apprendista del mago, un dark fantasy che apre la saga di Wardstone Chronicles, di Joseph Delaney, composta da 13 romanzi. Ma di cosa parla questo? Qual è la? E chi vediamo nel? Il, ladelIlnarra di una nuova guerra tra le forze sovrannaturali e gli uomini. Secoli prima, il maestro Gregory aveva tenuto a bada la feroce strega Madre Malkin e l’aveva rinchiusa. Ma la strage è riuscita a scappare e adesso cerca vendetta, nessuno è più al sicuro. L’unica speranza per gli esseri umani è il giovane apprendista Tom Ward, ildi un, l’unico ad avere la stoffa necessaria a fermare la folle ...

Noovyis : (“Prima, durante e dopo”. Cristina Parodi, al settimo cielo per il figlio Alessandro, racconta ogni dettaglio) Pla… - zazoomnews : “Prima durante e dopo”. Cristina Parodi al settimo cielo per il figlio Alessandro racconta ogni dettaglio - #“Prim… - zazoomblog : Stasera in tv film – Il settimo figlio: cast trailer e trama del film - #Stasera #settimo #figlio: #trailer -