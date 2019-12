“Il sesso con Icardi prima e dopo la partita…” Wanda Nara | scatenata | racconta che

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Non ce la fa proprioo non far parlare di sè. Complice anche un’intervista di Piero Chiambretti a La Repubblica delle donne, la bella argentina non è stata di certo banale. Interrogata sugli ormai famosi consigli sessuali di Antonio Conte, la moglie didà una risposta inaspettata: “Dovrei provare a farlodella partita, ma Mauro è molto professionale edi giocare non fa niente. Solola partita se è andata bene, perché se va male non mi vuole neanche vedere”. Ma non è finita qui perchéè poi tornata ancora una volta sugli anni diall’Inter: “Ho dei ricordi bellissimi di San Siro e dei tifosi, quelli veri sanno che noi siamo sempre stati dalla parte della squadra. Anche questa scelta di andare a Parigi è stata fatta per non tradire i nerazzurri”. Prive di fondamento, invece, le voci di mercato che l’anno prossimo vorrebberosbarcare a ...

