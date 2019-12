Il Re Scorpione film stasera in tv 18 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il Re Scorpione è il film stasera in tv mercoledì 18 dicembre 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il Re Scorpione film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: The Scorpion KingUSCITO IL: 24 aprile 2002GENERE: Avventura, Azione, FantasyANNO: 2001REGIA: Chuck Russellcast: Dwayne Johnson, Stephen Brand, Kelly Hu, Michael Clarke Duncan, Grant Heslov, Peter Facinelli, Ralf Moeller, Scott L. Schwartz, Sherri Howard, Andrei Sterling, Bernard HillDURATA: 94 Minuti Il Re Scorpione film stasera in tv: trama Ecco la trama del film in onda oggi. 3000 a.C. Memnon, malvagio tiranno, intende sterminare tutte le tribù nomadi nella regione attorno a Sodoma e Gomorra, ...

Leggi la notizia su cubemagazine

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Scorpione film