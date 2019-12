Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il "re dell'eolico", l'imprenditore Vito, gia' condannato per concorso in associazione mafiosa, e ritenuto uno dei finanziatori della latitanza del capomafia Matteo Messina Denaro, hato una condanna a duee 10per corruzione e intestazione fittizia di beni davanti al tribunale di Palermo. I giudici gli hanno riconosciuto la circostanza attenuante della collaborazione con la giustizia. Il figlio Manlio, che risponde degli stessi reati, ha inveceto una condanna a due, tornato in cellafa nell'ambito di una inchiesta su un giro di mazzette alla Regione siciliana che ha coinvolto anche il faccendiere Paolo Arata, aveva provato are davanti al gup la pena di 2e nove. La Procura aveva espresso parere favorevole, ma il gup, ritenendo le accuse a suo carico di "massima gravita'", aveva ritenuto la pena non congrua e ...

ilfogliettone : RT @ilfogliettone: Il 're dell'eolico' Nicastri patteggia 2 anni e 10 mesi - - QdSit : Vito Nicastri, “re dell’eolico” patteggia due anni e dieci mesi - - ilfogliettone : Il 're dell'eolico' Nicastri patteggia 2 anni e 10 mesi - -