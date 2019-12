Il primo Natale insieme per Marica Pellegrinelli e Charley Vezza

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) in foto: Foto di Diva e Donnasono ormai inseparabili. La coppia vive in maniera spensierata la propria storia d’amore e sempre più spesso capita che vengano paparazzati, in diverse occasioni. Stavolta i due sono stati immortalati l’uno a fianco all’altra dal settimanale Diva e Donna, mentre partecipavano ad una festa organizzata da Maurizio Cattelan.conper. Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, l’amore tra la modella e il noto imprenditore milanese continua senza intoppi, anzi, sono sempre più complici, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale. I due, vestiti uguali, indossano un maglione blu con una stampa al centro e si scambiano tenere effusioni anche per le strade milanesi, dove camminano mano nella mano, ...

NicolaMorra63 : Sarà il primo #Natale in cui il #RedditodiCittadinanza avrà avvicinato lo #Stato alla sofferenza dei dimenticati.… - FcInterNewsit : Lazaro, primo Natale nerazzurro: foto in posa con Lukaku e Sensi - WeCinema : “Si ride del contrasto caratteriale. Tanto Ficarra è furbo e provocatorio quanto Picone è timido ed educato. Uno ag… -