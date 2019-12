Il primo mantello di Superman venduto a quasi 200mila dollari

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ilcinematografico diè statolunedì scorso – 16 dicembre – perinsieme a una collezione di rari cimeli di Hollywood. Ildel supereroe interpretato dall’indimenticabile Christopher Reeve, scomparso nel 2004, è statoa 193.750(ovvero circa 174mila euro) durante un asta di Julien’s Auction (casa d’aste specializzata in souvenir e oggetti da collezione legati a Hollywood), a Los Angeles. In totale sono stati utilizzati solo sei manteli con la S gialla cucita in nero durante le riprese del film uscito nel 1978. LEGGI ANCHE: Taylor Mega svela quanto guadagna per ogni post su Instagram. Anche i costumi di Star Trek hanno trovato acquirenti. Questi comprendevano l’uniforme indossata da Patrick Stewart per il suo ruolo del capitano Jean-Luc Picard,per 28.800, ...

