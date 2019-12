«Il papà le dia la paghetta anche se ha 33 anni» Il verdetto del tribunale

Leggi la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Un padre deve aiutare economicamente la figlia independentemente dall'età,a 33se si trova in difficoltà. Per questo ildi Torino, secondo quanto riporta Repubblica, ha condannato a due mesi di carcere l'uomo, separato, che aveva smesso da qualche anno di versarle ogni mese la somma di 258 euro, cifra che dovrà tornare a pagare. Potrà inoltre avere la sospensione condizionale solo nel caso in cui versi subito una provvisionale di 3000 euro in favore della figlia. Il genitore deve contribuire ogni mese al mantenimento almeno finché non ha una stabilità lavorativa. Il caso ha preso il via nel dicembre 2014 quando la donna ha presentato l'istanza a causa del mancato pagamento del mensile fin dall'anno 2012 e in aula ha detto che il papà non saldava per intero il 50% delle spese condivise con la madre e pertanto di ...

