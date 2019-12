Il nuovo Bioshock tra passato e futuro | quale location per il franchise?

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) A distanza di quasi tredici anni dal suo esordio sulla scena videoludica, parlare della serieevoca senza dubbio nei cuori e nelle menti dei giocatori un mare di ricordi. Un mare come quello che caratterizzava i dintorni delle ambientazioni dei primi due capitoli, con la città di Rapture che si stagliava sontuosa sul fondo dell'oceano. E dalle profondità marine si è passati poi all'alto dei cieli con il terzo episodio,Infinite, che ha saputo sostanzialmente reinventarsi pur senza perdere la propria natura ludica. Un gameplay quindi sempre in costante evoluzione quello della serie, con gli sviluppatori che hanno dimostrato di sapersi mettere ogni volta in gioco, con risultati che hanno soddisfatto ampiamente la community dei videogiocatori. E con le voci di uncapitolo attualmente in sviluppo, viene naturale chiedersisarà la piega che prenderà: ritorno ...

