Il climate change mette a rischio anche gli ultimi popoli indigeni europei

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Pastore di renne sami in Lapponia (foto: Tessa Bunney/In Pictures via Getty Images) Le popolazioni indigene hanno abitato l’Artico per migliaia di anni, e si stima che costituiscano circa il 10 per cento della popolazione totale che vive nelle aree artiche. Oltre 40 gruppi etnici diversi, di cui 200mila individui residenti in territorio europeo, tra Norvegia, Finlandia, Svezia e Groenlandia: persone che oggi, a causa del cambiamento climatico, sono in pericolo. Ie la perdita della cultura Il più delle volte, quando si pensa agli, vengono in mente quelle tribù che vivono nelle foreste amazzoniche, ben prima che le popolazioni di aree glaciali remote come l’Artico. Uno dei pochi centri di ricerca sul tema si trova in Finlandia. Il Centro Artico dell’università della Lapponia si è concentrato in particolare sulla comunità sami e sul ...

davidealgebris : COP 25 a Madrid ha fallito. Spetta alle Aziende e Capitale Privato combattere Climate Change. Algebris si impegna a… - svivmik : RT @pedroelrey: Il Museo del Prado ha collaborato a un progetto con il WWF. I dipinti della collezione del museo sono stati modificati dig… - MutiCarla : RT @davidealgebris: COP 25 a Madrid ha fallito. Spetta alle Aziende e Capitale Privato combattere Climate Change. Algebris si impegna a Car… -