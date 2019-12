Il ‘Clasico’ a reti bianche | Barcellona e Real Madrid non si fanno male Scontri durane

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) LaLiga,0-0: succede poco al ‘Camp Nou’ con un punto che serve soprattutto ai ‘Blancos’. Rammarico blaugrana.– LaLiga,0-0. Termina ail ‘Clasico’, rinviato al 18 dicembre per le tensioni registrate nella città catalana. Un punto che serve soprattutto ai Blancos che portano a casa un pareggio importante dal Camp Nou. Occasione sprecata, invece, per i blaugrana. Entrambe le compagini si confermano in vetta alla classifica con 36 punti. LaLiga,0-0 Primo tempo equilibrato al Camp Nou con la prima chance capitata al 17′ sulla testa di Casemiro. Il brasiliano schiaccia la sfera ma Piqué si sacrifica lanciandosi e salvando sulla linea la squadra di casa. E’ ancora il centrocampista poco dopo a rendersi pericoloso ma questa volta è ter ...

