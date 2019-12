Il carabiniere che ha diffuso la foto di Hjorth bendato rischia il processo

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La procura Militare di Roma ha chiuso l'indagine sulla diffusione delladi Chistian Gabriel Natale Hjorth, arrestato per concorso in omicidio per la morte del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, avvenuta il 26 luglio scorso. Are ilmilitare è Silvio Pellegrini, ilche materialmente halo scatto. L'atto di conclusione delle indagini normalmente precede la richiesta di rinvio a giudizio.

genx52 : @twittanto2 @giuliaselvaggi2 col tuo ragionamento chi ha ucciso cucchi se lo ha fatto avrà avuto le sue buone ragio… - GiuseppeLepera5 : Pronti a condannare i carabinieri che hanno bendato l'assassino del carabiniere, mentre per scoprire come è andata… - VarricchioMauro : RT @ItalianoeRomano: Scandalo CSM: tutto messo a tacere. Omicidio Carabiniere: tutto messo a tacere. Omicidio dei due Poliziotti: tutto m… -