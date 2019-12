Il 29 dicembre ultima messa alla Chiesa del Seminario | arrivederci o addio? Il timore dei

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento -Il 29sarà celebrata la Santanellaannessa alarcivescovile del viale degli Atlantici. Poi l’edificio di culto chiuderà per consentire alcuni lavori di ristrutturazione. Questa notizia, annunciata questa sera sull’altare da don Leonardo, harmato e amareggiato i fedeli presenti. Nella comunità parrocchiale, infatti, si teme che quella del 29possa essere l’, nel vero senso della parola. E questo perchè i fedeli non hanno dimenticato che fu lo stesso Arcivescovo di Benevento mons. Felice Accrocca a comunicare con una lettera, alcuni mesi fa, l’intenzione di chiudere definitivamente il luogo di culto per l’impossibilità di gestirlo sia per l’impossibilità di sostenerne il costo economico sia per la carenza di ecclesiastici. La, insieme al ...

