I promotori | firme pronte | sarà referendum su taglio parlamentari

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) "Possiamo annunciare ufficialmente che è stato raggiunto il numero minimo di senatori necessario per indire ilcostituzionale. Non ci vuole il quorum come sapete, gli italiani saranno chiamati a decidere se confermare o meno la riforma della Costituzione che è stata voluta dal Parlamento". Lo ha detto Giuseppe Benedetto della Fondazione Einaudi, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio, tenuta insieme ai tre senatori(Nazario Pagano e Andrea Cangini di FI, Tommaso Nannicini del Pd) della raccolta diper ilsulla riforma che impone ildi un terzo abbonante dei deputati e dei senatori. Secondo ilesono 64, ma in un comunicato diffuso alle agenzie dal Partito radicale ce ne sono 65: due di Italia Viva, due della Lega, tre dei 5 stelle, 7 del Pd, 41 di Forza Italia, 9 del gruppo misto e un senatore a vita, il premio ...

