Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Wadi Rum, GiordaniaEtna, SiciliaEyjafjallajökull, IslandaReynisfjara, IslandaReggia di Caserta, ItaliaDeath Valley, Stati Uniti«Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana…» è uno degli incipit più famosi della storia del cinema. Dal 1977 a oggi, la fantasia di George Lucas ha inventato pianeti, personaggi e conflitti che hanno reso indimenticabile la saga di Guerre Stellari. Tanto che quello che sembra proprio essere il capitolo finale (il nono, ndr), intitolato l’Ascesa di Skywalker e nei cinema italiani dal 18 dicembre, è già stato definito dai milioni di fan come «la fine del mito». Ma per chi non si rassegna o per chi è convinto che la Forza si possa trovare anche sul nostro di pianeta, restano – e sonovisitabili (come dimostra Musement, la piattaforma digitale che permette di prenotare escursioni e attività tutto il mondo) – alcuni deiche hanno ...

TravellerItalia : I 6 luoghi di Star Wars che puoi visitare davvero - caperucita_r : @robisala3 A me piace star seduta in luoghi ameni. Mi ci son sdraiata pure, per terra. - zazoomblog : Star Wars: visitare i luoghi della Forza non è un’impresa da Jedi - #Wars: #visitare #luoghi #della #Forza -