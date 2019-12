Hockey pista | Serie A1 | Lodi e Forte dei Marmi dilagano Trissino e Breganze ok in

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dopo l’anticipo di sabato che aveva visto il CGC Viareggio battere 4-3 il Montebello e la parentesi europea delle altre squadre impegnate nelle coppe continentali, il Campionato Italiano diA1 diha visto questa sera completarsi la tredicesima giornata della stagione regolare. Un turno che ha complessivamente regalato poche sorprese: in testa alla classifica infatti il, vittorioso 7-2 sullo Scandiano, conserva tre punti di vantaggio su undeialtrettanto dilagante (5-1) sul Correggio, mentre fra le inseguitricinon hanno sbagliato in trasferta passando rispettivamente a Monza e Valdagno con i punteggio di 2-7 e 2-4. La vittoria più complicata di questa serata è toccata quindi al Follonica che per aver ragione di un coriaceo Sandrigo si è dovuto arrampicare sino a un pirotecnico 7-5, a differenza del Sarzana, capace al Vecchio ...

vercelliwebtv : VIDEO - Hockey Pista: Marcello Bulgarelli, della Federazione, a Vercelli per le semifinali di coppa. Hockey Vercell… - GrossetoSport : New post (Hockey su pista. Il Follonica eliminato dalla coppa Italia di serie B) has been published on GrossetoSpor… - Ilovevaldagno : RT @salernonotizie: Hockey su pista. Ko la Roller Salerno, il Valdagno vince ai rigori -