Leggi la notizia su meteoweek

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) I due trattamenti sono rimborsabili e promettono una migliore qualità di vita per le persone affette da Aids. Questesono state anche recentemente inserite nelle Linee guida 2019 dell’Eacs. Promettono di “migliorare la qualità di vita delle persone Hiv-positive, massimizzare aderenza e persistenza al trattamento”. Sono le dueopzioni terapeutiche contro il virus … L'articolo Hiv,indueproviene da www.meteoweek.com.

salutedomani : #HIV: ARRIVANO IN ITALIA DUE NUOVE TERAPIE CHE MIGLIORANO LA QUALITA' DI VITA: La corsa… - antoniocaperna : HIV: ARRIVANO IN ITALIA DUE NUOVE TERAPIE CHE MIGLIORANO LA QUALITA' DI VITA - dermanewsok : HIV: ARRIVANO IN ITALIA DUE NUOVE TERAPIE CHE MIGLIORANO LA QUALITA' DI VITA -