Hitchcock Truffaut | il documentario con la celebre intervista stasera su Rai5

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Va in ondasualle 21:15 il, con la celeberrimadel regista della Nouvelle Vague al maestro del brivido. Va in ondasu, alle 21:15,, ilche è un omaggio a due maestri della settima arte impegnati nella più grande lezione di cinema di tutti i tempi. Era il 13 agosto 1962 quando Françoise Alfred(quest'ultimo proprio nel giorno del suo 63esimo compleanno) si siedono l'uno di fronte all'altro per una lungada cui scaturirà uno dei libri più importanti della storia del cinema, dal titolo "Il cinema secondo", pubblicato nel 1966 e poi oggetto di innumerevoli riedizioni. L'non fu filmata ma solo documentata da scatti fotografici e da ...

