«Heavy is the head» di Stormzy | il nuovo album tosto del rapper amato da Bansky

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)è un vincente per natura e basterà premere play sul suoper averne la certezza. Lo ama Banksy (lo cita in Audacity, ricordando come l'artista abbia disegnato il gilet anti-pugnale, raffigurante la Union Jack indossato dalal Glastonbury Festival), ama GQ («Sono mister GQ, quando mi rallegro sulla copertina», canta in Rachael's Little Brother), è un tipo davveroanche quando c'è da raccontare dei nemici che, accanto ai sostenitori, lo attanagliano. E tra i singoli che hanno anticipato questa release, basta pensare che Vossi Bop è stato il brano più ascoltato su Spotify nel 2019 in Gran Bretagna.is in, la nuova release diQuesto, in definitiva, è tra le più belle cose che potrete ascoltare prima di lasciare il 2019. Racconta luci e ombre del successo, ...

