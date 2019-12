Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L’editoria è in crisi. Il governo ipotizza prepensionamenti per i giornalisti e la loro sostituzione con nuove figure professionali. Con grave danno dell’Inpgi, la cassa previdenziale di categoria, e foschi scenari per le casse pubbliche. Ma tutto questo non incide affatto sulla diffusa prassi di staccare assegni milionari a vantaggio degli amministratori in uscita dai gruppi editoriali. Prova ne è l’assegno chespa, editrice di La Repubblica e La Stampa, ha deciso di pagare all’ amministratore, Laura: 1,85, di cui “il 95% a titolo di incentivo all’esodo e 5% residuo a titolo transattivo” come spiega una nota dell’editrice, appena passata sotto il totale controllo della Exor degli Agnelli. Si tratta di una cifra importante che ha immediatamente suscitato la reazione del Comitato di redazione, il sindacato interno dei ...

SalvatoreMerlo : Laura Cioli, ex amministratore degato del gruppo Gedi: 1,9 milioni di euro di scivolo. Intanto a Repubblica, in red… - fattoquotidiano : Gruppo Gedi, all’amministratore delegato uscente Cioli 1,8 milioni di buonuscita. Ne prese 3,7 dopo 10 mesi di lavo… - Noovyis : (Gruppo Gedi, all’amministratore delegato uscente Cioli 1,8 milioni di buonuscita. Ne prese 3,7 dopo 10 mesi di lav… -