Grillo a Roma per serrare le file del Movimento Il Garante agli eletti M5S | “Non

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Meno di un mese dopo il faccia a faccia con il capo politico Luigi Di Maio, quello che è percepito dalla base ma anche da molti parlamentari come il vero capo dei 5Stelle, Beppe, torna nella Capitale. La prima tappa ufficiale è al Tempio di Adriano, dove è presente anche Davide Casaleggio, per la presentazione del piano di Innovazione del governo. ma già nel pomeriggio lasciando l’hotel Forum, dove ha incontrato fra gli altri l’ex ministro dei Beni cuturali Alberto Bonisoli, parla con i giornalisti dei fuoriusciti dal M5s usando toni morbidi, non propriamente in linea con gli strali lanciati da Luigi Di Maio e dal suo ex capo segreteria Dario De Falco nei giorni scorsi. “Io non riesco a convincere nessuno, se una persona cambia idea lo può fare. Non sono qui per rasserenare nessuno”, afferma per poi commentare, in maniera positiva, anche il fenomeno delle sardine: “Le sardine c’è ...

