Greta Thunberg diventa un film | i dettagli

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nel 2020 uscirà sul canale americano Hulu un documentario su, la giovane attivista svedese che a soli 16 anni è già finita sulla copertina del Time.: il documentario Il 3 gennaio 2020compierà 17 anni, e dopo il successo straordinario ottenuto con le sue battaglie durante tutto il 2019, il 2020 la vedrà anche in uninteramente incentrato su di lei. Uscirà sul canale Hulu e la regia è stata affidata a Nathan Grossman. Il titolo provvisorio è “”, e sarà un docuinteramente incentrato sulla figura della giovane attivista svedese. In tanti tra i suoi sostenitori e ammiratori si chiedono già separteciperà a qualche red carpet, ora che anche su di lei esiste un. La ragazza, impegnata fin da quando era piccolissima nella tutela dell’ambiente, quest’anno ha ottenuto la copertina del Time e il 3 ...

