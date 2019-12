«Greta posseduta da uno spirito demoniaco» | il sermone shock di un Pastore americano

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La sedicenne attivista è «l’immagine più iconica della morte dell’Occidente» e potrebbe essereda uno «». È questo il giudizio delevangelico conservatore del Colorado Kevin Swanson, allarmato e indignato dalla decisione del settimanaleTime di eleggere la giovane attivista ambientalista svedese ‘Persona dell’Anno’. «Amici, eccolo – ha detto Swanson durante il suodel lunedì trasmesso via podcast su Generations Radio, riporta Newsweek -. Questo è il disfacimento del mondo occidentale. Ecco come appare». Prendendosi gioco di lei, ilha poi definito«la profetessa della nuova era», affermando che la giovane – che è affetta dalla sindrome di Asperger – è «psicologicamente disturbata». «Il suo viso è contorto in una forma orribile, orribile», ha detto Swanson: «Ma ...

GazzettaDelSud : Usa, un pastore evangelico attacca @GretaThunberg: 'È posseduta dal demonio' - luigi_pacileo : @ValerioMalvezzi Al di là di tutto penso che la terra si sarà pure surriscaldata un pochino, a me fa molto più paur… - coppola_adolfo : @HuffPostItalia Greta per te ci va l'esorcista. Sei posseduta dal demonio. -