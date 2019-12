Grave incidente nello Spezzino | furgone investe due bambini Nel Livornese morta una donna

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)investiti in provincia di La Spezia da un. Le condizioni sono molto gravi con il più piccolo trasportato al ‘Meyer’ di Firenze. LA SPEZIA – Duesono stati investiti da unin provincia di La Spezia nella serata di mercoledì 18 dicembre 2019. Ilè avvenuto in una strada ai confini tra Sarzana e Santo Stefano Magra. Il camioncino ha travolto i piccoli mentre la mamma, che si trovava a poca distanza, è rimasta illesa. Uno dei due feriti è stata trasportata d’urgenza al ‘Meyer’ di Firenze con la prognosi che continua ad essere riservata. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta con gli inquirenti che nelle prossime ore interrogheranno il conducente delinvestiti a La Spezia, indagini in corso La Procura di La Spezia ha aperto un’indagine sull’. Non è ...

