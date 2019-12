Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Chesia il fenomeno del gaming degli ultimi anni non è di certo un segreto. In particolare, lo shooter costruttivo realizzato da Epic Games è giocatissimo in multiplayer online, soprattutto grazie ad una Battaglia Reale carica die costantemente aggiornata, ed in cui giocatori di tutto il mondo possono sfidarsi in solitaria o in team per sopravvivere in una enorme isola dalle location più svariate. Non a caso, anche oggi, 18 dicembre 2019, nel videogioco è approdato un nuovo aggiornamento gratuito. Si tratta dell'update 11.31, che rinnova il Capitolo 2 su PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Mac e dispositivi mobile iOS e Android. Lo stesso di cui andiamo ora a scoprire, pubblicati dal team di sviluppo sul sito istituzionale. amazon box="B07XGCBZCB" Aggiornamento 11.31 di: leBattle Royale, Salva il Mondo e Modalità ...

OptiMagazine : Grandi novità #Fortnite con l'aggiornamento 11.31: tutti i contenuti ufficiali del 18 dicembre… - OrdineArchTo : Le attività del 2019 si chiudono con grandi novità: abbiamo presentato la Casa dell’Architettura e il nuovo Consigl… - GiornaleLORA : A grande richiesta, dopo il grande successo dello scorso anno, tornano in scena Le “Christmas Ladies” con grandi n… -