Grande Fratello Vip | Wanda Nara spiazza | “Che li ho fatti a fare i figli?”

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Anticipazioni GF Vip:fa una confessione sui figli con Mauro Icardiè pronta ad iniziare questa nuova esperienza alVip. Prima di approdare nella casa più spiata d’Italia, che quest’anno vedrà Alfonso Signorini nel ruolo di padrone di casa, la showgirl ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi dove ha svelato un retroscena sui figli avuti con il calciatore Mauro Icardi.ha rivelato di non aver mai chiesto l’aiuto di una tata, ma che preferiscetutto da sola con l’aiuto di Mauro Icardi. Non ho l’aiuto di nessuna tata. Facciamo tutto io e Mauro, altrimenti che li hoi figli? Me li cresco io, che ci sono sempre. Non capisco perché questa cosa lasci tutti di stucco ha confidatoprima delVip, non riuscendo a capire come mai le persone si stupiscano di fronte ...

