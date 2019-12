Gpverno: Miccichè (Fi), 'Italia finita, neppure Draghi può salvarla' (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Palermo, 18 dic. (Adnkronos) - "L'Italia è finita, neppure Mario Draghi la potrebbe salvare". Ne è convinto il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè. "Non c'è più classe dirigente in Italia - dice - è stata distrutta in maniera scientifica".

