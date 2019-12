Gol Dybala | ennesima fantastica perla della Joya contro la Sampdoria VIDEO

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Gol– Reti brutte, l’argentino, non ne sa fare. Quest’anno, ritrovatosi con la cura Sarri, laha già deliziato le platee con grandissimi gol. E non ha intenzione di fermarsi. Anche al Ferraris, dove la Juve è avanti per 1-2,è andato a segno. Non un gol qualunque ma, appunto, un gol dei suoi: Alex Sandro lo serve cambiando campo, lui non ci pensa due volte e conclude al volo riuscendo ad incrociare sul palo lontano. Di seguito il. IL MIO NUMERO 10 #— Martina (@Martina54974579) December 18, 2019 L'articolo GollaCalcioWeb.

forumJuventus : Dybala diventa essenziale. Gol, creatività, brillantezza: Sarri ha il partner doc per CR7 e Higuain. Il 10 è il val… - forumJuventus : Tre gol di fila, riecco l’insaziabile Ronaldo. Si conferma pure il feeling con Dybala: così si esalta nell’attacco… - forumJuventus : Dybala, Ronaldo e Higuain insieme? In 97 minuti hanno segnato 5 gol! Sarri riflette. E i tifosi sognano il trio bia… -