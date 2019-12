Giulia De Lellis | “Tante influencer sono vendute | io sono autentica”

Leggi la notizia su gossip.fanpage

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Dall'istante in cui ha capito che la storia con Damante era finita alla gelosia per Iannone, con tanto di "botte" alle rivali in amore. L'si racconta e non risparmia frecciatine ad alcune colleghe che si sarebbero: "Per cinque o diecimila europronte a sponsorizzare tutto, anche le cose che non amano".

