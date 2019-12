Giovanni Lo Russo vice-presidente del Centro Formazione e sicurezza di Avellino

Leggi la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)Lo, responsabile della Filca Cisl diè il nuovodeldella provincia di. E’ stato nominato ieri nel corso della direzione svoltasi nella sede irpina della Filca Cis. La Direzione ha diffuso i dati riguardanti gli infortuni nella provincia. Su47.088 occupati , nel 2019, si sono registrati 5 casi totali di infortuni mortali sul posto di lavoro: statistiche che portano l’Irpinia al settimo posto nella graduatoria nazionale in base all’indice di incidenza (34,5%). Il settore delle Costruzioni insieme a quello dell’agricoltura sono tra i principali a focalizzare il maggior numero di infortuni. Partendo da questi dati è stata rimarcata la fondamentale funzione che svolge la. Da qui la necessità, secondolo, di l’incentivare l’attività del CFS nei cantieri e in particolare in quelli ...

