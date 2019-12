Giornalismo d’inchiesta | Premio Morrione | nuovo bando riservato agli under 30

Leggi la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 dicembre 2019) E’ aperto ildella nona edizione delRobertoper ilinvestigativo. Promosso dall’associazione Amici di Robertoe dalla Rai, ile’30 e finanzia la realizzazione di progetti di inchiesta su temi rilevanti che riguardino la vita politica, sociale, economica, culturale dell’Italia e dell’Europa quali l’ambiente, la legalita’, i diritti umani e civili, lo sviluppo tecnologico e le attivita’ economiche. I partecipanti non devono aver compiuto 30 anni e possono concorrere come singoli o in gruppi di massimo tre componenti. Sono due le categorie in concorso: video inchiesta e inchiesta sperimentale. I candidati a questa categoria di concorso saranno liberi di proporre progetti di inchiesta realizzabili con qualunque linguaggio, tecnologia e stile espositivo, ...

simonadistante : @mounds_shame A me i film d inchiesta/giornalismo mi piacciono molto. Ad esempio quello con Cate Blanchett (una a caso ??) Truth - NicFranc3 : Bravo Giletti x non aver mai spento le telecamere lo scorso anno e x esser rimasto sul pezzo ora che ci sono novita… - chamber48 : RT @GianluigiNuzzi: Cari amici da oggi pubblichiamo le frasi più profonde su #GiudizioUniversale di chi capisce e apprezza il giornalismo d… -