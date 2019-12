Giorgio Ambrosoli | chi era l’avvocato “eroe borghese” assassinato da un sicario di

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), chi era l’avvocato “eroe borghese” Questa sera, mercoledì 18 dicembre, in prima serata su Rai 1 va in onda– Il prezzo del coraggio, docu-fiction che ricorda l’avvocato “eroe borghese” commissario liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, a quarant’anni dal suo assassinio. L’omicidio, infatti, avvenne l’11 luglio del 1979 e fu commissionato dallo stesso banchiere siciliano. Ma chi era? Qual è la storia di quest’uomo coraggioso ed eccezionale? Chi era l’avvocato “eroe borghese”è nato il 17 ottobre 1933 a Milano e la sua era una famiglia molto cattolica e conservatrice, composta dall’avvocato Riccardoe Piera Agostoni. Dopo aver frequentato il Liceo classico e aver militato tra le file ...

RaiUno : “Lui non si tirerà mai indietro e questo è quello che mi ha colpito di più.” L’intervista ad @AlessioBoni_FP è disp… - cribalda69 : RT @RaiUno: “Lui non si tirerà mai indietro e questo è quello che mi ha colpito di più.” L’intervista ad @AlessioBoni_FP è disponibile su @… - GiornaleLazio : Non è l’Arena, Giorgio Ambrosoli e Sogni e bisogni: i programmi stasera in tv -